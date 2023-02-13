Депутаты Госдумы обсуждают возможность введения обезличенных пачек сигарет в России

Депутаты Госдумы рассматривают возможность внедрения в оборот «обезличенных» пачек сигарет, не привлекающих внимания покупателя к бренду. Предполагается, что такая мера поспособствует снижению числа курильщиков.
В случае принятия нового закона, все упаковки сигарет будут стандартизированы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники, новые упаковки будут выполнены в зеленой расцветке, как и в некоторых других странах мира. При этом на них не будут присутствовать корпоративные логотипы и товарные знаки производителя.
По мнению депутата Госдумы Султана Хамзаева, стандартизация упаковок сигарет позволяет ограничить рекламу и стимулирование продажи табака на территории России. Кроме того, такая мера поможет снизить привлекательность сигарет и усилить негативное отношение населения к курению.
Ранее Султан Хамзаев предложил запретить продажу сигарет и другой табачной продукции на автомобильных заправках. По его мнению, курение за рулем увеличивает риск возникновения ДТП, передает телеканал «360».