Депутаты Госдумы обсуждают возможность введения обезличенных пачек сигарет в России

В случае принятия нового закона, все упаковки сигарет будут стандартизированы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники, новые упаковки будут выполнены в зеленой расцветке, как и в некоторых других странах мира. При этом на них не будут присутствовать корпоративные логотипы и товарные знаки производителя.