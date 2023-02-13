Согласно материалу, Вашингтон категорически против урегулирования украинского вопроса путем мирного диалога. В вооруженном противостоянии с Москвой он готов идти на любые жертвы, указали авторы. По мнению военного специалиста Сун Чжунпина, риторика Белого дома демонстрирует безрезультатные переговоры между Россией и Киевом.