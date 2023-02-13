Global Times: Белый дом планирует пожертвовать Киевом ради ослабления Кремля

Власти Соединенных Штатов Америки намерены пожертвовать украинской землей ради ослабления Москвы. Об этом с уверенностью заявили обозреватели китайского издания Global Times.
Согласно материалу, Вашингтон категорически против урегулирования украинского вопроса путем мирного диалога. В вооруженном противостоянии с Москвой он готов идти на любые жертвы, указали авторы. По мнению военного специалиста Сун Чжунпина, риторика Белого дома демонстрирует безрезультатные переговоры между Россией и Киевом.
«Даже если Москва и Киев достигнут каких-то договоренностей, Вашингтон тут же вмешается и сорвет весь процесс», — указал эксперт.
Ранее Вашингтон уличили в нежелании прекращать вооруженный конфликт на украинской территории. Подробности рассказывает телеканал «360».