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Global Times: Белый дом планирует пожертвовать Киевом ради ослабления Кремля

Политика
Global Times: Белый дом планирует пожертвовать Киевом ради ослабления Кремля

Власти Соединенных Штатов Америки намерены пожертвовать украинской землей ради ослабления Москвы. Об этом с уверенностью заявили обозреватели китайского издания Global Times.

Согласно материалу, Вашингтон категорически против урегулирования украинского вопроса путем мирного диалога. В вооруженном противостоянии с Москвой он готов идти на любые жертвы, указали авторы. По мнению военного специалиста Сун Чжунпина, риторика Белого дома демонстрирует безрезультатные переговоры между Россией и Киевом.

«Даже если Москва и Киев достигнут каких-то договоренностей, Вашингтон тут же вмешается и сорвет весь процесс», — указал эксперт.

Ранее Вашингтон уличили в нежелании прекращать вооруженный конфликт на украинской территории. Подробности рассказывает телеканал «360».

#Украина #россия #США

Трансляция медиагруппы "Патриот"