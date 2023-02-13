МИД России: Пхеньян и Сеул не аннулировали соглашение по укреплению доверия

Южная Корея и КНДР не аннулировали соглашение по укреплению доверия, несмотря на эскалацию в регионе. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.
В беседе с РИА Новости замминистра также отметил, что мировое сообщество не заинтересовано в применении на Корейском полуострове силы или ядерного оружия.
«Обе стороны не спешат аннулировать взятые на себя обязательства по укреплению доверия», — сказал Руденко, имея в виду Пхеньянскую совместную декларацию, подписанную в 2018 году.
Ранее телеканал «360» сообщил, что глава Пентагона Остин Ллойд заявил о возможности использования ядерного оружия для защиты Южной Кореи.