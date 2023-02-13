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Глава МИД Украины Кулеба сообщил о намеченных на 23 и 24 февраля «великих событиях»

Политика
Глава МИД Украины Кулеба сообщил о намеченных на 23 и 24 февраля «великих событиях»

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба выступил с довольно сенсационным заявлением касательно ситуации на геополитической арене. Слова дипломата приводят журналисты ТСН.

Министр иностранных дел Украины заявил, что в скором времени на американской территории состоятся «великие события». В частности, они пройдут 23 и 24 февраля, добавил Кулеба.

«Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях», — уточнил он.

Ранее экс-глава итальянского кабмина Сильвио Берлускони предложил Киеву прекращение огня в обмен на восстановление. Об этом пишет телеканал «360».

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Трансляция медиагруппы "Патриот"