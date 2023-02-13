Швейцарский Credit Suisse заморозил российские активы на более чем 19 млрд долларов

Крупнейший швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на сумму в более чем 19 млрд долларов (17,6 млрд швейцарских франков), передает газета Le Temps.
Из этой суммы 4 млрд франков принадлежат россиянам, находящимся в санкционном списке Швейцарии, а 13,6 млрд долларов принадлежат россиянам, которые значатся в ограничительных списках других европейских государств. Замороженными Credit Suisse оказались и средства Центробанка РФ.
До этого страны заблокировали 7,5 млрд франков в рамках санкций против России, о чем сообщала пресс-служба минэкономики Швейцарии.
Ранее в ЕС заявили, что не знают, где находятся 258 млрд долларов ЦБ РФ, которые были заморожены в рамках санкций.