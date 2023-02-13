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Швейцарский Credit Suisse заморозил российские активы на более чем 19 млрд долларов

Экономика
Швейцарский Credit Suisse заморозил российские активы на более чем 19 млрд долларов

Крупнейший швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на сумму в более чем 19 млрд долларов (17,6 млрд швейцарских франков), передает газета Le Temps.

Из этой суммы 4 млрд франков принадлежат россиянам, находящимся в санкционном списке Швейцарии, а 13,6 млрд долларов принадлежат россиянам, которые значатся в ограничительных списках других европейских государств. Замороженными Credit Suisse оказались и средства Центробанка РФ.

До этого страны заблокировали 7,5 млрд франков в рамках санкций против России, о чем сообщала пресс-служба минэкономики Швейцарии.

Ранее в ЕС заявили, что не знают, где находятся 258 млрд долларов ЦБ РФ, которые были заморожены в рамках санкций.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"