Швейцарский Credit Suisse заморозил российские активы на более чем 19 млрд долларов

Из этой суммы 4 млрд франков принадлежат россиянам, находящимся в санкционном списке Швейцарии, а 13,6 млрд долларов принадлежат россиянам, которые значатся в ограничительных списках других европейских государств. Замороженными Credit Suisse оказались и средства Центробанка РФ.