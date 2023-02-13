Россияне столкнулись с трудностями при получении шенгенских виз из-за мошенников

Граждане России столкнулись с проблемами выдачи виз в ЕС и США из-за действий ботов, которые занимают очередь в визовых центрах, рассказала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников туристического рынка.
Замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина заявила, что мошенники повторяют задачу поиска каждую минуту, что сильно затрудняет попытки записаться в визовый центр самостоятельно.
По данным СМИ, получить шенгенскую визу можно через туристические форумы и сайты объявлений. В частности, за запись во французские визовые центры просят от 4 тыс. до 7,5 тыс. рублей.