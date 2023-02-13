Полковник ВС США Макгрегор сообщил о катастрофическом дефиците боеприпасов в арсенале НАТО

Ресурсы Вашингтона и его западных партнеров, которые накачивают киевский режим боеприпасами, стремительно сокращаются. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он подчеркнул, что в первую очередь дефицит коснулся высокоточного оружия, на производство которого уходит много времени, например, ракеты для NASAMS и РСЗО HIMARS.
«Мы очень быстро исчерпали наши запасы, у нас нет никаких резервных мощностей, и этого люди не понимают. Но русским удалось очень быстро нарастить производство, и европейцы очень обеспокоены этим», — сказал Макгрегор.
Военный добавил, что именно поэтому в кулуарах НАТО заговорили, что так больше не может продолжаться и существует опасность для стран Запада, ведь у них в арсенале «ничего не осталось».