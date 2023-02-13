Myśl Polska: санкционный блицкриг Запада против России завершился полным фиаско

Государства Запада переоценили свои силы, объявив России экономическую войну. О полном фиаско санкционного блицкрига США и Европы сообщили в Myśl Polska.
Авторы польского издания напомнили, что на РФ были обрушены разом тысячи ограничений. Не каждое государство выстояло бы после столь массированной атаки, считают они.
«Такой залп должен был смести с лица земли любую экономику. Но нет, Россия выдержала удар», — пишет автор статьи.
Напомним, что Запад ополчился против Москвы после начала спецоперации на Украине. Впрочем, рестрикциям не удалось нанести РФ существенного вреда, лишь укрепив экономику страны.