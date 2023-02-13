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Myśl Polska: санкционный блицкриг Запада против России завершился полным фиаско

Политика
Myśl Polska: санкционный блицкриг Запада против России завершился полным фиаско

Государства Запада переоценили свои силы, объявив России экономическую войну. О полном фиаско санкционного блицкрига США и Европы сообщили в Myśl Polska.

Авторы польского издания напомнили, что на РФ были обрушены разом тысячи ограничений. Не каждое государство выстояло бы после столь массированной атаки, считают они.

«Такой залп должен был смести с лица земли любую экономику. Но нет, Россия выдержала удар», пишет автор статьи.

Напомним, что Запад ополчился против Москвы после начала спецоперации на Украине. Впрочем, рестрикциям не удалось нанести РФ существенного вреда, лишь укрепив экономику страны.

#санкции #запад #россия

Трансляция медиагруппы "Патриот"