МИД России выразил надежду на деэскалацию на Корейском полуострове

Россия надеется на деэскалацию на Корейском полуострове. Соответствующее заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
В беседе с РИА Новости он отметил, что стороны конфликта в регионе должны урегулировать его с помощью дипломатических мер.
«Готовы продолжать прикладывать усилия для скорейшего возобновления такого диалога», — сказал Руденко.
Напомним, ранее Южная Корея заявила о применении санкций в отношении четырех физлиц и семи организаций из КНДР из-за незаконных действий последней в киберпространстве.