С Новым Годом!

МИД России выразил надежду на деэскалацию на Корейском полуострове

Политика
МИД России выразил надежду на деэскалацию на Корейском полуострове

Россия надеется на деэскалацию на Корейском полуострове. Соответствующее заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

В беседе с РИА Новости он отметил, что стороны конфликта в регионе должны урегулировать его с помощью дипломатических мер.

«Готовы продолжать прикладывать усилия для скорейшего возобновления такого диалога», — сказал Руденко.

Напомним, ранее Южная Корея заявила о применении санкций в отношении четырех физлиц и семи организаций из КНДР из-за незаконных действий последней в киберпространстве.

#корейский полуостров #рябков #мид рф

Трансляция медиагруппы "Патриот"