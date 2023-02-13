Публицист Никифорова: в США рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия

Журналист привела в пример недавние публикации американской прессы. Речь идет о статьях известных изданий The Washington Post и The Atlantic, авторы которых назвали ошибочным отказ Украины от оружия массового поражения в 1990-х. Также зарубежные аналитики подчеркнули, что ОМП в арсенале Киева помогло бы ему одержать верх над Россией. Однако этот сценарий может привести к полномасштабной ядерной войне, считают они.