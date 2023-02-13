Израильский президент Герцог заявил о приближающемся коллапсе в стране

Израильское государство стоит на пороге начала кризисной ситуации из-за намерений правительства осуществить реформы. С таким заявлением выступил лидер этой страны Ицхак Герцог.
Напомним, что в Израиле каждую неделю проходят митинги. Местные жители выражают крайнее недовольство проектом реформы касательно юридической системы. Политик в рамках спецобращения к народу по данному поводу отметил, что страна приближается к «конституционному и социальному коллапсу» и призвал кабмин страны откликнуться на жалобы народа.
«Никакая власть не может быть парализована», — заявил Герцог.
Ранее сообщалось о готовности Израиля выступить посредником в рамках диалога между Москвой и Киевом. Об этом пишет телеканал «360».