Израильский президент Герцог заявил о приближающемся коллапсе в стране

Напомним, что в Израиле каждую неделю проходят митинги. Местные жители выражают крайнее недовольство проектом реформы касательно юридической системы. Политик в рамках спецобращения к народу по данному поводу отметил, что страна приближается к «конституционному и социальному коллапсу» и призвал кабмин страны откликнуться на жалобы народа.