Поражение Киева неизбежно, поэтому украинцам просто нужно «сдать» президента Владимира Зеленского. Такую точку зрения выразили читатели британского издания The Daily Mail.
Так они прокомментировали статью об ударах России по объектам военной инфраструктуры на Украине. Как отметил автор материала, Москва таким образом послала «жесткий сигнал» Европе, лидеры которой задумались о поставках боевых самолетов Киеву.
«Просто сдайте Зеленского», — предложил комментатор вариант завершения конфликта.
Пользователи также призвали Европу отказаться от поставок вооружения на Украину. По их словам, подобная «поддержка» Киева может привести к третьей мировой войне.