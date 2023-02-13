Подросток с топором и ножом в Казахстане ранил троих детей в школе

Вооруженный ножом и топором подросток ранил троих детей в школе. Происшествие произошло в казахстанском городе Петропавловск, сообщает агентство «Казинформ».
Согласно информации журналистов, утром 13 февраля ученик девятого класса школы №4 принес на уроки кухонный топор и нож. Примерно в 08:00 по местному времени он напал на двух десятиклассников и одного девятиклассника.
Двоих пострадавших доставили в больницу с ранами головы и предплечья. Третьему ребенку помощь была оказана на месте, отмечается в сообщении прокуратуры Северо-Казахстанской области.
Несовершеннолетний злоумышленник уже задержан. Предварительно известно, что он состоит на учете в психиатрической клинике. В настоящее время на территории учебного заведения работают следователи.