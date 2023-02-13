МЧС сообщило о горении на газопроводе Трансгаз-Ухта в Вологодской области

Возгорание произошло на участке газопровода Трансгаз-Ухта в Вологодской области. Подробности сообщили в областном главке МЧС.
По информации ведомства, возгорание началось на участке газопровода в Нюксенском округе. На место происшествия выехали подразделения спасателей.
«Факельное горение наблюдалось на участке газопровода вблизи КС-15 "Газпром трансгаз Ухта" в Нюксенском районе Вологодской области», — говорится в сообщении МЧС по региону.
Специалисты перекрыли участок газопровода в Нюксенском районе. На данный момент горение прекратилось. Сведений о пострадавших не поступало, пишет ТАСС.