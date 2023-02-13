Травников сообщил о росте числа погибших при взрыве газа в Новосибирске

Число жертв взрыва газа и последующего обрушения пятиэтажного дома в Новосибирске увеличилось до 14 человек. Такое заявление 13 февраля сделал губернатор области Андрей Травников в ходе оперативного совещания регионального правительства.
Кроме того, пострадали девять жильцов дома. Семерых доставили в больницы, еще двое находятся в реанимации.
Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме на улице Линейной произошел рано утром 9 февраля. В результате произошедшего обрушились два подъезда. Следователи возбудили уголовное дело. Основной причиной ЧП называют нарушения правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования.