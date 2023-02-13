Посол Келин узнал о намерении Великобритании конфисковать российские активы

Правительство Великобритании планирует конфисковать замороженные российские активы. Такое заявление сделал посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
По словам дипломата, для этих целей британские власти готовят законодательный проект. Келин обратил внимание, что практически все западные страны понимают незаконность таких действий. Однако, чтобы выйти из ситуации, государства решили разработать законы, позволяющие им конфисковать замороженные российские активы.
«Извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести, этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне», — сообщил посол РИА Новости.
Келин добавил, что в Великобритании такие намерения пока не ярко выражены, однако «движение в этом направлении есть». Он признал, что подготовка законодательства для конфискации российских активов в стране уже началась.