Короткое турне президента Украины Владимира Зеленского по странам Европы показало его истинное состояние. Об этом в статье для издания Newsweek написал американский журналист Брендан Коул.
Обозреватель обратил внимание, что украинский президент на каждой встрече с европейскими лидерами просил для Киева еще больше вооружений, в том числе бронетехнику и боевые самолеты. Такое поведение, считает Коул, демонстрирует страх и отчаяние Зеленского.
«Зеленский впадает в отчаяние», — подчеркнул журналист.
Примечательно, но ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер Германии Олаф Шольц, ни премьер Великобритании Риши Сунак, с которыми Зеленский пообщался в рамках поездки, так и не дали четкого ответа на просьбы визави.