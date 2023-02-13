Newsweek назвал европейское турне Зеленского демонстрацией отчаяния

Обозреватель обратил внимание, что украинский президент на каждой встрече с европейскими лидерами просил для Киева еще больше вооружений, в том числе бронетехнику и боевые самолеты. Такое поведение, считает Коул, демонстрирует страх и отчаяние Зеленского.