Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов префектуры Фукусима в Японии

Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксировали у побережья префектуры Фукусима в Японии 13 февраля. Об этом свидетельствует информация национального метеорологического управления страны.
Согласно наблюдениям сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 60 километров под дном океана. О пострадавших и разрушениях в результате сейсмологического события не сообщается.
Предупреждений об угрозе цунами не объявлялось. Информация о возможных сбоях в работе аварийной АЭС «Фукусима-1» тоже не поступала.
Накануне землетрясение зарегистрировали в Грузии. Магнитуда сейсмологического события составила 4,6. Эпицентр находился в западной части страны.