Волны высотой до десяти метров ожидаются на Камчатке из-за циклона

Штормовое предупреждение действует 13 и 14 февраля в акваториях Тихого океана и Берингова моря на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-центре регионального управления МЧС.
Согласно прогнозам Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня понедельника на территории подрайонов в Алеутском муниципальном округе ожидаются волны высотой восемь–десять метров. Предупреждение будет действовать до середины дня вторника.
Волнение моря не угрожает безопасности жителям населенных пунктов. В ведомстве предупредили о повышении риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями судов.