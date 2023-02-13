Волны высотой до десяти метров ожидаются на Камчатке из-за циклона

Согласно прогнозам Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня понедельника на территории подрайонов в Алеутском муниципальном округе ожидаются волны высотой восемь–десять метров. Предупреждение будет действовать до середины дня вторника.