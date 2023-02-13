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Reuters: Джо Байден поручил сбить неопознанный объект над озером Гурон

Политика
Reuters: Джо Байден поручил сбить неопознанный объект над озером Гурон

Президент Соединенных Штатов отдал приказ сбить объект над озером Гурон. Об этом говорится в материале информационного агентства Reuters.

Распоряжение хозяина Белого дома исполнили военнослужащие Вооруженных сил США. Согласно сведениям, полученным от источника в американской администрации, объект представлял собой некую восьмиугольную структуру.

Как пишет агентство, в Вашингтоне считают, что данный аппарат не создавал военную угрозу для каких-либо наземных целей. США не обладают подтверждениями того, что он занимался разведывательной деятельностью. Однако власти страны не исключают такую версию.

Впервые сбитый над Гуроном объект был зафиксирован в воздушном пространстве над штатом Монтана в субботу. Других подробностей произошедшего не сообщается.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"