Берлускони: США должны предложить Украине план по восстановлению в обмен на мир

США должны предложить Украине план по восстановлению страны на миллиарды долларов в обмен на прекращение боевых действий. С такой инициативой выступил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, о чем передает IL Messaggero.
По словам итальянского политика, речь идет о так называемом «плане Маршалла». В противном случае, как считает Берлускони, президента Украины Владимира Зеленского не убедить остановить конфликт.
Бывший премьер также обвинил украинского лидера в разжигании украинского кризиса. Он считает, что всего этого можно было бы избежать, если бы ВСУ прекратили обстреливать республики Донбасса.