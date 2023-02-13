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Берлускони: США должны предложить Украине план по восстановлению в обмен на мир

Политика
Берлускони: США должны предложить Украине план по восстановлению в обмен на мир

США должны предложить Украине план по восстановлению страны на миллиарды долларов в обмен на прекращение боевых действий. С такой инициативой выступил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, о чем передает IL Messaggero.

По словам итальянского политика, речь идет о так называемом «плане Маршалла». В противном случае, как считает Берлускони, президента Украины Владимира Зеленского не убедить остановить конфликт.

Бывший премьер также обвинил украинского лидера в разжигании украинского кризиса. Он считает, что всего этого можно было бы избежать, если бы ВСУ прекратили обстреливать республики Донбасса.

#США #Украина #берлускони

Трансляция медиагруппы "Патриот"