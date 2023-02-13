Взрыв раздался на территории Мариуполя

По словам корреспондента ДАН, очевидцы взрыва видели яркую вспышку в Ильичевском районе города. Местные жители отметили, что взрывная волна была настолько мощной, что рядом с эпицентром задрожали окна. По предварительным данным, в городе могла сработать система ПВО. Все подробности произошедшего устанавливаются.

