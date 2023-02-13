Взрыв раздался на территории Мариуполя

Мощный взрыв прогремел на территории города Мариуполь в ДНР. Информацию об этом передает Донецкое агентство новостей.
Сообщается, что взрыв произошел в Ильичевском районе города в 23:00 по московскому времени 12 февраля. Информации о пострадавших среди мирных жителей и разрушениях в результате происшествия не поступало.
По словам корреспондента ДАН, очевидцы взрыва видели яркую вспышку в Ильичевском районе города. Местные жители отметили, что взрывная волна была настолько мощной, что рядом с эпицентром задрожали окна. По предварительным данным, в городе могла сработать система ПВО. Все подробности произошедшего устанавливаются.