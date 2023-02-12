Жители Франции вышли на митинги против поддержки НАТО и военной помощи Украине

Десятки тысяч жителей Франции выступили против участия страны в украинском конфликте и поддержки политики НАТО. Акции протеста прошли 12 февраля в нескольких французских городах, заявил ТАСС глава партии «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
Самая масштабная акция зафиксирована в Париже, ее участниками стали порядка десяти тысяч человек. Всего по стране прошли 25 митингов, в том числе в Аяччо, Дижоне, Каннах, Марселе и Тулоне.
Участники демонстраций выступили против передачи ракет Украине и призвали Францию выйти из НАТО. Один из митингующих публично разрезал флаг Североатлантического альянса.
Аналогичная акция протеста на днях состоялась в Италии. Сотни человек вышли на улицы Вероны с протестами против политики Альянса и украинского истеблишмента, передает «Царьград».