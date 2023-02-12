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Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины после взрыва

Происшествия
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины после взрыва

Сирены воздушной тревоги вечером 12 февраля сработали в Днепропетровской области Украины. Им предшествовал взрыв на территории региона, передает местное издание «Страна.ua».

Воздушная тревога в Днепропетровской области началась в 20:59 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры Украины.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Другие подробности произошедшего уточняются.

Ранее воздушную тревогу объявили в Харькове. «Царьград» сообщает, что сирены сработали после нескольких взрывов.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"