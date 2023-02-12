Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины после взрыва

Сирены воздушной тревоги вечером 12 февраля сработали в Днепропетровской области Украины. Им предшествовал взрыв на территории региона, передает местное издание «Страна.ua».
Воздушная тревога в Днепропетровской области началась в 20:59 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры Украины.
Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Другие подробности произошедшего уточняются.
Ранее воздушную тревогу объявили в Харькове. «Царьград» сообщает, что сирены сработали после нескольких взрывов.