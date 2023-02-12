Команда соцсети ЯRUS дала рекомендации, которые помогут зарабатывать на видеороликах

По их словам, опубликованные видео должны быть уникальными, а также набирать не менее тысячи просмотров за один календарный месяц. При этом сумма вознаграждения зависит от «глубины» просмотров. Для этого пользователям необходимо полностью посмотреть ролик, а не выключать его на первых его секундах. Также в видео не должно быть искусственной «накрутки», передает Федеральное агентство новостей.

