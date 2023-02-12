Команда соцсети ЯRUS дала рекомендации, которые помогут зарабатывать на видеороликах

Пользователи социальной сети ЯRUS могут получать денежное вознаграждение за просмотры на их видеороликах. Какие условия необходимо выполнить, чтобы начать зарабатывать на контенте, рассказали разработчики.
По их словам, опубликованные видео должны быть уникальными, а также набирать не менее тысячи просмотров за один календарный месяц. При этом сумма вознаграждения зависит от «глубины» просмотров. Для этого пользователям необходимо полностью посмотреть ролик, а не выключать его на первых его секундах. Также в видео не должно быть искусственной «накрутки», передает Федеральное агентство новостей.
Чтобы начать зарабатывать на контенте, необходимо скачать приложение для монтажа роликов. Во время съемки важно подумать об освещении и качестве звука. Также нужно разбавлять видео различными вставками и придумать собственную «фишку».
Пользователи ЯRUS получают вознаграждение за свои ролики каждый месяц в течение пяти рабочих дней после окончания календарного месяца. Так, тысяча просмотров принесет блогеру около 50 монет, а за короткие вертикальные видео можно заработать порядка 20 монет.