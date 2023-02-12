Белый дом назвал сбитые над Аляской и Канадой объекты непохожими на китайский зонд

Объекты, сбитые в небе над Канадой и штатом Аляска, отличались от китайского аэростата. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома.
Речь идет о зонде КНР, который американские военные сбили у побережья Южной Каролины 4 февраля. Представители Белого дома подчеркнули, что обнаруженные над Канадой объекты были намного меньше по размеру, чем данный аэростат. При этом в ведомстве отказались делиться какими-либо дополнительными сведениями, пока не завершится сбор обломков.
«Мы не будем давать их окончательную характеристику до тех пор, пока не соберем их обломки. Над этим мы сейчас работаем», — приводит текст заявления агентство Reuters.
Накануне американские ВВС сбили воздушный аппарат над Аляской. По информации Пентагона, на борту сбитого объекта не было людей, пишет «Царьград».