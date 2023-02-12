Белый дом назвал сбитые над Аляской и Канадой объекты непохожими на китайский зонд

Речь идет о зонде КНР, который американские военные сбили у побережья Южной Каролины 4 февраля. Представители Белого дома подчеркнули, что обнаруженные над Канадой объекты были намного меньше по размеру, чем данный аэростат. При этом в ведомстве отказались делиться какими-либо дополнительными сведениями, пока не завершится сбор обломков.

