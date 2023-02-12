Минздрав Сирии сообщил о росте числа погибших при землетрясении до 1 414 человек

Число погибших при землетрясении на подконтрольной Дамаску территории Сирии увеличилось до 1 414 человек. До этого минздрав сообщал о 1 408 жертвах.
Еще 2 349 человек госпитализированы с различными травмами, сообщил министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габаш в беседе с телеканалом Al Mayadeen. Глава ведомства уточнил, что число погибших и раненых будет расти, поскольку работы по разбору завалов продолжаются.
Гуманитарную помощь, доставленную на самолетах в Алеппо, Дамаск и Латакию, распределят по всей стране. Министр аль-Габаш добавил, что на этот счет у него есть конкретная директива от правительства.