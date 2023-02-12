Эбуэ назвал великим игроком экс-капитана сборной России Аршавина

Бывший защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ высоко оценил уровень мастерства своего бывшего одноклубника Андрея Аршавина.
Эммануэль Эбуэ считает Андрея Аршавина «замечательным игроком и парнем». Об этом бывший футболист «Арсенала», выступавший за сборную Африки на Кубке легенд в Москве, рассказал журналистам «Чемпионата».
«Андрей — большой игрок, великий. Я играл с ним три года. Отличный парень, я был рад делить с ним поле. Это было отлично, потому что он был очень крут. Аршавин — легенда в России», — отметил Эбуэ.
Аршавин является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. В настоящее время экс-футболист «Арсенала» является заместителем генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита».