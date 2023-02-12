«Развод состоялся». Санду готовится вывести Молдавию из СНГ в угоду Западу

С момента распада СССР приоритеты бывших союзных республик во внешней политике претерпели серьезные изменения. Исключением не стала и Молдавия, которая за последние 30 лет пережила борьбу сторонников и проевропейского, и евроатлантического, и евразийского курса.
Но с приходом к власти президента Майи Санду республика, кажется, окончательно вознамерилась выйти из СНГ и полностью повернуться на Запад.
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов отмечает, что постоянные политические трансформации были характерны абсолютно для всех государств постсоветского пространства. Так, к примеру, Грузия на рубеже 20-21 веков начала открыто заявлять о своем стремлении в НАТО, хотя еще несколькими годами ранее вступила в СНГ и разрешила разместить на своей территории российские войска.
Скорректировалась и внешняя политика Армении, представители которой в последнее время начали допускать неоднозначные высказывания в адрес России. В частности, премьер-министр Никол Пашинян в декабре прошлого года заявил, что российские миротворцы якобы не выполняют своих обязательств по контролю над Лачинским коридором, а в январе 2023-го посчитал их присутствие в регионе угрозой для нацбезопасности страны.
«Что касается Молдовы, то за последние тридцать с небольшим лет наблюдались ее постоянные дрейфы то в одну, то в другую сторону. На протяжении 31 года с момента распада Советского Союза мы видели борьбу и сторонников проевропейского курса, и евроатлантистов, и тех, кто склонен к евразийскому выбору», — обратил внимание Маркедонов.
В период президентства Игоря Додона евразийский вектор Кишинева был более четким и явным, но в то же время многие депутаты, представляющие другие партии, осуждали пресловутую «российскую оккупацию».
После победы Санду на выборах в 2020 году политический ландшафт страны стал более однородным — за счет роспуска «недружественного» парламента и формирования лояльного правительства. Так произошла концентрация власти в руках некой «команды единомышленников».
Хотя у этого курса есть свои критики — речь идет о коммунистах, социалистах и национал-консерваторах. Наиболее заметен среди последних основатель партии «Шор» Илан Шор, который осенью 2022 года стал организатором многих протестных акций в Молдавии, спровоцированных высокими ценами на газ.
«Когда представители прозападных структур начинают доминировать во внутренней политике, это приводит к внешнеполитическим изменениям», — объяснил эксперт.
Этим же объясняется и постепенный отход Молдавии от СНГ, который еще в 1990-е годы предоставлял постсоветским странам ряд преимуществ: отсутствие визового режима, признание границ, сложившихся в период СССР, установление льготных тарифов, прежде всего энергетических, а также нострификацию дипломов.
Но уже в «нулевых» отношения между членами СНГ начали портиться: Россия и Грузия вернули визовый режим, таким же образом поступила и Туркмения. В 2009-м Тбилис покинули содружество, тем самым создав прецедент. Молдавия же заявила о своем нейтралитете, хотя он так и не был реализован из-за конфликта в Приднестровье.
«А сегодня его оспаривают сами молдавские лидеры, актуализируя тему кооперации с ЕС и НАТО. То есть собственно целеполагание перестало работать. Развод состоялся, но он не дает новой семьи, не дает качества новых семейных отношений. Поэтому если мы говорим об СНГ, то эта структура в значительной мере исчерпала свой потенциал», — полагает Маркедонов.
Научный сотрудник МГИМО резюмировал, что сейчас СНГ в большей степени воспринимается как возможность поддержать контакт и найти конструктивные механизмы взаимодействия.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, что Санду взяла курс на интеграцию Молдавии в НАТО, несмотря на четко прописанный в конституции республики нейтральный статус. Это может привести к конфронтации с Россией.