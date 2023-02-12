«Развод состоялся». Санду готовится вывести Молдавию из СНГ в угоду Западу

Скорректировалась и внешняя политика Армении, представители которой в последнее время начали допускать неоднозначные высказывания в адрес России. В частности, премьер-министр Никол Пашинян в декабре прошлого года заявил, что российские миротворцы якобы не выполняют своих обязательств по контролю над Лачинским коридором, а в январе 2023-го посчитал их присутствие в регионе угрозой для нацбезопасности страны.