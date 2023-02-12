Сенатор Шумер разъяснил позицию властей США по сбитым над Канадой и Аляской объектами

Американское руководство считает, что сбитые над Канадой и Аляской летающие объекты представляют собой воздушные шары, сообщил руководитель демократического большинства в сенате Чак Шумер.
Военнослужащие США не спешат говорить о том, какие именно аппараты были сбиты истребителями над указанными регионами. Пентагон также не раскрывает, кем именно были запущены эти объекты.
«Они считают, что это были они (воздушные шары. — Прим. ред.), но намного меньшие, чем первый», — отметил Шумер в эфире ABC.
Источники The New York Times ранее сообщили, что сбитый американцами китайский аэростат был оборудован техникой для разведки и сбора данных.