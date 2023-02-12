В Сети обнаружили старое интервью Жириновского о способности США вызывать землетрясения

Обнаружено интервью покойного ныне лидера ЛДПР Владимира Жириновского от 2013 года, в котором он утверждает, что США в силах провоцировать катастрофы природного характера. Видеозапись разместил на своей странице в Telegram «Пул №3» журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Есть еще и искусственный момент, когда определенным силам выгодно усиление стихийных бедствий — жара, дожди постоянные или можно сегодня создавать искусственные землетрясения», — поделился своей точкой зрения либерал-демократ.
К подобным мерам страны могут прибегать, если их оппоненты начинают играть «слишком самостоятельную роль». В пример Жириновский привел Японию, которая в 2010-х годах стала заявлять о своих имперских амбициях и пытаться восстановить вооруженные силы.
Но США подумали, что «рановато». Как итог — 11 марта 2011-го в результате сильнейшего в истории страны землетрясения и последовавшего за ним цунами на АЭС Фукусима-1 произошла радиационная авария максимального (седьмого) уровня по Международной шкале ядерных событий.
«Или где-нибудь, допустим, усиление китайцев. Тоже слишком опасно, если китайцы захватят всю Азию. И вот вам наводнения и землетрясения происходят», — резюмировал Жириновский.
В свете недавних событий в Турции многие сочли высказывания политика пророческими. В ночь на 6 февраля на юго-востоке страны произошло мощнейшее за последние 84 года землетрясение магнитудой 7,7. В результате были разрушены тысячи домов, погибли более 20 тыс. человек, еще более 80 тыс. пострадали.
Позднее стало известно, что среди части турецкого населения распространяются слухи о том, что подземные толчки были вызваны с помощью неизвестных американских технологий. Основная цель — помешать избирательной кампании президента Реджепа Эрдогана. Почему это «не плод государственной пропаганды», объяснил депутат Госдумы Олег Морозов.
Турецкий лидер неоднократно выступал с критикой в адрес США. Летом прошлого года он заявил о развертывании американских баз в Греции, с которой у Анкары напряженные отношения, а в январе 2022-го обвинил Вашингтон в нарушении обещания по поставкам истребителей, хотя страна заплатила за них почти 1,4 миллиарда долларов.
Кроме того, Турция и США конфликтуют по курдскому вопросу. Анкара признает ряд курдских формирований, включая Рабочую партию Курдистана, экстремистскими. С 2010-х годов между курдами и турками регулярно происходят столкновения на территории Сирии, при этом Вашингтон поддерживает курдские силы.