В Сети обнаружили старое интервью Жириновского о способности США вызывать землетрясения

Турецкий лидер неоднократно выступал с критикой в адрес США. Летом прошлого года он заявил о развертывании американских баз в Греции, с которой у Анкары напряженные отношения, а в январе 2022-го обвинил Вашингтон в нарушении обещания по поставкам истребителей, хотя страна заплатила за них почти 1,4 миллиарда долларов.