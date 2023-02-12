Над зданием администрации Калининского района Петербурга заметили «флаг Сербии»

Напомним, что в настоящее время в Северной столице продолжает бушевать непогода. Так, в городе объявлен желтый уровень опасности из-за усиления ветра. К нему присоединились и снегопады, с последствиями которых Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым не справляется.