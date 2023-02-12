Над зданием администрации Калининского района Петербурга заметили «флаг Сербии»

Администрация Калининского района стала объектом насмешек среди жителей Санкт-Петербурга. Их внимание привлек появившийся на шпиле здания «сербский триколор».
Петербуржцы выложили соответствующее видео в Сеть. На ролике можно заметить, что над районной администрацией развевается, как выяснилось, перевернувшийся флаг России. Администраторы Telegram-каналов уже уличили местное руководство в отсутствии патриотизма.
Чиновники в свою очередь объяснили журналистам, из-за чего это произошло. Оказалось, всему виной сильный ветер, который повредил тросы флагштока. На данный момент альпинисты уже пытаются решить возникшую проблему.
Напомним, что в настоящее время в Северной столице продолжает бушевать непогода. Так, в городе объявлен желтый уровень опасности из-за усиления ветра. К нему присоединились и снегопады, с последствиями которых Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым не справляется.