На муниципальных выборах в Литве выдвинулось более 500 кандидатов с судимостью

Интересные факты из их биографии раскрыла местная газета Vakarų ekspresas. Как пишут авторы статьи, несмотря на то, что показатели Зуокаса за время его работы главой администрации Вильнюса были положительными, того же нельзя сказать о его репутации. В 2008 году окружной суд признал чиновника виновным в получении взятки, но уже спустя год обвинение по этой статье было снято.