На муниципальных выборах в Литве выдвинулось более 500 кандидатов с судимостью

В Литве на посты мэров претендуют 25 политиков с судимостью, причем общее число таких кандидатов на муниципальных выборах превышает 500 человек. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на данные главной избирательной комиссии республики.
«Всего 513 кандидатов с судимостью. Из них 433 — мужчины, 80 — женщины», — говорится в отчете главизбиркома.
Как пишет BNS, наибольшее количество народных избранников с запятнанной репутацией — 80 человек — представляют на выборах Лейбористскую партию, 64 претендента баллотируются от Партии регионов, 62 — от социал-демократов, 54 — от Союза крестьян и зеленых, еще 50 — от Союза демократов «За Литву».
Рекордсменом по числу недобросовестных политиков стал Шилальский район — там свои кандидатуры выдвинули 23 человека. В Шилутеском и Вильнюсском таковых одинаковое количество — по 20 участников в каждом районе, а в Алитусском и Шяуляйском — по 19.
Примечательно, что в одной только литовской столице на должность мэра претендуют сразу три кандидата, имеющих судимость. Речь идет о бывшем градоначальнике (2011-2015) Артурасе Зуокасе, депутате Сейма и члене партии «Порядок и справедливость» Пятрасе Гражулисе, а также экс-командующем вооруженными силами республики Валдасе Туткусе.
Интересные факты из их биографии раскрыла местная газета Vakarų ekspresas. Как пишут авторы статьи, несмотря на то, что показатели Зуокаса за время его работы главой администрации Вильнюса были положительными, того же нельзя сказать о его репутации. В 2008 году окружной суд признал чиновника виновным в получении взятки, но уже спустя год обвинение по этой статье было снято.
В 2018-м та же инстанция осудила другого кандидата в мэры Вильнюса — Туткуса. Его обвинили в совершении неумышленного, но тяжкого преступления за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Литовский генерал также нарушил правила техники безопасности.
В прошлом году уголовную ответственность понес Гражулис — его наказали за злоупотребление служебным положением в бытность депутатом. В годы СССР политик распространял самиздатовское периодическое издание «Хроника католической церкви в Литве», где осуждалась «оккупация» республики в 1987-м, в результате чего был арестован за активную антисоветскую деятельность.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах Литвы. К примеру, в Зарасае на пост мэра претендует кандидат от Партии труда Римвидас Подольскис, который на выборах 2012 года осуществлял подкуп избирателей.
Муниципальные выборы в прибалтийской республике пройдут 5 марта.