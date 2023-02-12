На Украине пожаловались на дефицит трансформаторов стоимостью 10 миллионов долларов

Украина столкнулась в дефицитом трансформаторов стоимостью 10 миллионов долларов, сообщил исполнительный директор энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук.
По его словам, на Украине осталось лишь два электрогенератора из 20 нужных. Как результат, если один из трансформаторов выходит из строя, обстановка становится критической.
Сахарук также пожаловался на нехватку генераторов и турбин. При этом на производство трансформаторов требуется от восьми месяцев до двух лет.
Украинские энергетики ранее сообщили о серьезных повреждениях оборудования на четырех ТЭС. Какие именно теплоэлектростанции пострадали, в компании не уточнили.