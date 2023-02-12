Георгиевскую ленту развернули в Краснодаре в честь 80-летия освобождения города от фашистских захватчиков

Георгиевскую ленту длиной 1,2 километра развернули в Краснодаре в честь 80-летия освобождения города от фашистских захватчиков.
В патриотической акции приняли участие тысячи школьников. Идея такого мероприятия родилась в 2017 году, рассказала директор школы №52 Татьяна Стрельцова. Изначально в ней участвовали подростки только из одной школы. Позже к акции присоединились и другие ребята.
В этот раз Георгиевскую ленту растянули напротив памятника «Защитникам рубежей Отечества». Затем ее пронесли по микрорайону Гидростроителей в направлении сквера Пограничников к памятнику «Защитникам рубежа Отечества — пограничникам».
Советские солдаты освободили Краснодар от фашистских захватчиков 12 февраля 1943 года. Шестимесячная оккупация города унесла жизни 13 тыс. человек.