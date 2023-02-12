Георгиевскую ленту развернули в Краснодаре в честь 80-летия освобождения города от фашистских захватчиков

В патриотической акции приняли участие тысячи школьников. Идея такого мероприятия родилась в 2017 году, рассказала директор школы №52 Татьяна Стрельцова. Изначально в ней участвовали подростки только из одной школы. Позже к акции присоединились и другие ребята.