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Женщину задержали за прогулку в нижнем белье возле Стены Плача в Иерусалиме

Происшествия
Женщину задержали за прогулку в нижнем белье возле Стены Плача в Иерусалиме

Правоохранители задержали в Иерусалиме 35-летнюю женщину, проживающую в центре города. Сейчас ее допрашивают, рассказали в городской полиции.

Основанием для процессуальных действий стала прогулка задержанной. Она прошлась в нижнем белье рядом со Стеной Плача.

Отметим, что существуют правила посещения иудейской святыни. В частности, у женщин должны быть закрыты одеждой плечи и ноги. Выходка задержанной может обернуться уголовным делом, возбужденным по статье об умышленном оскорблении святого места.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"