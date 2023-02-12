Женщину задержали за прогулку в нижнем белье возле Стены Плача в Иерусалиме

Правоохранители задержали в Иерусалиме 35-летнюю женщину, проживающую в центре города. Сейчас ее допрашивают, рассказали в городской полиции.
Основанием для процессуальных действий стала прогулка задержанной. Она прошлась в нижнем белье рядом со Стеной Плача.
Отметим, что существуют правила посещения иудейской святыни. В частности, у женщин должны быть закрыты одеждой плечи и ноги. Выходка задержанной может обернуться уголовным делом, возбужденным по статье об умышленном оскорблении святого места.