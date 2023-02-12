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Лавров: США использовали «плавильный котел» для установления единства многообразия

Политика
Лавров: США использовали «плавильный котел» для установления единства многообразия

Россия, в отличие от США, сохранила традиции многообразия, поскольку не бросала всех подряд в «плавильный котел», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, Соединенные Штаты изначально формировались как страна иммигрантов, которых «перемалывали». Если же говорить о России, то в ней гораздо больше многообразия, которое отличается единством, чем в США.

«У них даже есть выражение "плавильный котел". Всех бросали в него. Оттуда все выходили, как им казалось, одинаковыми», — сказал министр в интервью для урока «Разговор о важном».

Ранее сообщалось, что Лавров указал на отсутствие у стран Запада уважения к принципу равноправия на международной арене.

#США #лавров #плавильный котел

Трансляция медиагруппы "Патриот"