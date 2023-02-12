Сатановский: Россия не может оставить без ответа провокацию США с «Северными потоками»

Херш установил, что задолго до подрыва ВМС США провели рядом с «Северными потоками» учения. Американские водолазы установили подводные бомбы, но привели их в действие месяцы спустя норвежские военные. Расследование Херша стало широко резонансным. В эфире передачи «Соловьев LIVE» политолог Сатановский заявил, что Москва должна жестко ответить на провокацию, в противном случае США продолжат нападки.