Сатановский: Россия не может оставить без ответа провокацию США с «Северными потоками»

Россия не может оставить без ответа провокацию с подрывом на «Северных потоках», после того как правду о диверсиях разоблачил журналист Сеймуром Хершем, считает политолог Евгений Сатановский.
Херш установил, что задолго до подрыва ВМС США провели рядом с «Северными потоками» учения. Американские водолазы установили подводные бомбы, но привели их в действие месяцы спустя норвежские военные. Расследование Херша стало широко резонансным. В эфире передачи «Соловьев LIVE» политолог Сатановский заявил, что Москва должна жестко ответить на провокацию, в противном случае США продолжат нападки.
«Мы ответили? Нет! Значит, будут с нами продолжать. И это главное», — высказался Сатановский.
По мнению эксперт, аналогичная ситуация складывается и с украинским кризисом, к которому НАТО приложила руку. А причины пассивности России остаются для политолога загадкой.