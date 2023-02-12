Сенатор Джабаров счел своевременным предложение Захаровой собрать саммит НАТО

Предложение официального представителя МИД России Марии Захаровой касательно саммита НАТО озвучено своевременно. Так считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Ранее дипломат поинтересовалась, когда будет организован экстренный саммит Североатлантического альянса. По ее мнению, там должны проанализировать работу журналиста Сеймура Херша о диверсии на «Северных потоках».
«Предложение от Марии Захаровой о созыве саммита НАТО очень своевременное», — подчеркнул Джабаров в личном Telegram-канале.
Сенатор дал понять, что ждать данного мероприятия не стоит. Он объяснил это причастностью «одной или несколько натовских стран» к подрывам российских газопроводов. На этом фоне Джабаров сделал вывод, что «ворон ворону глаз не выклюет».