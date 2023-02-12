Минобороны РФ сообщило о новых успехах российских войск в ходе СВО на Украине

Подразделения российской армии продолжают спецоперацию по защите Донбасса, нанося точные удары по объектам ВСУ. Обновленную информацию об успехах российских войск огласили в Минобороны РФ.
На Купянском и Краснолиманском направлениях в течение минувших суток российскими войсками было суммарно ликвидировано до 180 украинских националистов. Потери ВСУ на Донецком направлении превысили 250 солдат и офицеров, противник лишился двух артисистем М777 и гаубицы М109 Paladin американского производства, САУ «Акация» и трех единиц буксируемой артиллерии, рассказали в МО РФ.
«На Южно-Донецком направлении за сутки было уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих. На Херсонском направлении поражены гаубицы "Гвоздика" и "Акация" ВСУ, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50», — отметили в российском Минобороны.
Ударами высокоточного оружия ВС РФ в городе Харьков уничтожены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории «Завода имени Малышева». Российскими средствами ПВО сбито еще 17 украинских БПЛА и 12 ракет систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган», подчеркнули в военном ведомстве РФ.