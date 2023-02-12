Минобороны РФ сообщило о новых успехах российских войск в ходе СВО на Украине

На Купянском и Краснолиманском направлениях в течение минувших суток российскими войсками было суммарно ликвидировано до 180 украинских националистов. Потери ВСУ на Донецком направлении превысили 250 солдат и офицеров, противник лишился двух артисистем М777 и гаубицы М109 Paladin американского производства, САУ «Акация» и трех единиц буксируемой артиллерии, рассказали в МО РФ.