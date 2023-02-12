Более 50 человек арестовали по обвинению в мародерстве после землетрясения в Турции

В Турции заключили под стражу по меньшей мере 57 человек, обвиняемых в мародерстве в пострадавших от землетрясения провинциях. Об этом сообщил министр юстиции республики Бекир Боздаг.
После стихийного бедствия граждане стали объединяться в банды и похищать вещи из разрушенных магазинов. В одном из регионов злоумышленники разграбили автомобиль гумпомощи.
Напомним, при землетрясении в Турции погибли более чем 24 тыс. человек. Специалисты продолжают разбирать завалы. В поисково-спасательной операции также задействованы сотрудники МЧС РФ и добровольческие объединения.