«Нищебродство и понты». Сатановский жестко осадил премьера Польши за слова о России

Жесткие высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о действиях РФ на Украине полезны для укрепления российского национального самосознания, патриотизма и обороноспособности. Такое мнение в Telegram-канале «Армагеддоныч» высказал известный политолог Евгений Сатановский.
На днях польский премьер дал интервью итальянской газете Corriere della Sera, в котором назвал победу над Россией «делом государственной важности» как для Варшавы, так и для всей Европы. По его словам, конфликт на Украине представляет «экзистенциальную угрозу» для ЕС, но Москва может положить конец боевым действиям «уже сегодня».
«В мире есть место для России, но она не может быть имперской Россией, путинской Россией», — объяснил Моравецкий, призвав россиян демонтировать «квазитоталитарную» систему, созданную президентом РФ Владимиром Путиным.
Сатановский в ответ сыронизировал, что хлесткие заявления нынешних польских политиков, обладающих «неиссякаемым потоком красноречия» и «буйной фантазией», очень полезны для отрезвления российской элиты и населения.
«Столько уже они важных и правильных вещей для укрепления российского национального самосознания, патриотизма и обороноспособности сказали, даже перечислить невозможно — и ведь продолжают их говорить!» — заметил политолог.
Эксперт обратил внимание, что в Варшаве привыкли говорить о России так, будто это они «всю дорогу» делили страну, а не наоборот, и сейчас искренне не понимают, как она снова оказалась на географической карте. При этом в ближайшее время власти Польши — опять же на уровне риторики — намерены собственноручно исправить это «недоразумение», но взамен потребовать от ЕС неограниченную поддержку.
«Оружием, деньгами и статусом центрального государства Евросоюза, которое, так и быть, возьмется после победы над Россией и ее неизбежного поляками уничтожения, обустроить Европу — и, как любимый европейский гайдук Соединенных Штатов Америки, ее безусловно под себя обустроит. В общем — обычная смесь гонора, наглости, гордого нищебродства и ни на чем не основанных понтов», — констатировал Сатановский.
В январе глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что европейские страны «ведут войну против России», и попросила коллег делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. Местные депутаты раскритиковали ее высказывание и призвали дипломата к отставке.
11 февраля немецкий политик попыталась оправдать свои слова поговоркой: «Не ошибается лишь тот, кто не живет». Подробнее о том, как Бербок уличили в политической шизофрении после заявлений о конфликте с РФ, читайте в нашей статье.