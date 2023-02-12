«Нищебродство и понты». Сатановский жестко осадил премьера Польши за слова о России

Эксперт обратил внимание, что в Варшаве привыкли говорить о России так, будто это они «всю дорогу» делили страну, а не наоборот, и сейчас искренне не понимают, как она снова оказалась на географической карте. При этом в ближайшее время власти Польши — опять же на уровне риторики — намерены собственноручно исправить это «недоразумение», но взамен потребовать от ЕС неограниченную поддержку.