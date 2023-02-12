Лавров обвинил США в попытках «рассорить» Москву и Киев

Политика США направлена на то, чтобы «рассорить» Россию и Украину. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Руководитель ведомства отметил, что политическая цель США направлена против развития дружбы. По его словам, Вашингтон никогда не был искренним. Это также наблюдалось после распада Советского Союза.
«С того самого времени они стали проводить курс на то, чтобы если не допустить, то максимально ослабить дружеские связи между РФ и другими бывшими советскими союзными республиками», – сказал Лавров.
Министр добавил, что американцы не поощряли дружбу между Россией и Украиной. Вашингтон только пытался сделать из Киева врага Москвы.