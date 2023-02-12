Вотум коллективного Запада в ООН, направленный против России, потерпит провал из-за дипломатических усилий официальной Москвы. Так считает политолог, историк и публицист Антон Бредихин.
По данным Associated Press, союзники Украины совершат антироссийский выпад на предстоящем заседании Генассамблеи ООН. Однако, по мнению эксперта, итоги голосования не обрадуют западных лидеров. Речь идет о позиции стран Африки и Азии.
«Россия за этот год добилась больших дипломатических успехов в данных регионах мира. Об этом говорят форумы Россия-Африка, работа с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС)», — объяснил Бредихин журналисту «ПолитРоссии».
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров сообщил, что африканская сторона нацелена на развитие отношений с российской, несмотря на беседы об изоляции Москвы. Такой вывод он сделал после анализа соответствующих сигналов.