В столице Сербии отменили выступление поддержавшей Украину группы «Ляпис Трубецкой»

Концерт белорусской группы «Ляпис Трубецкой» должен был состояться в Белграде 12 февраля. Однако за день до мероприятия организаторы выступления сообщили о его отмене.
Несколько лет назад солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок получил звание Заслуженного артиста Украины. Средства, собранные на концерте в Белграде, он планировал направить на помощь ВСУ, о чем заранее сообщал в соцсетях, пишет RuSerbia.com.
По информации издания, под давлением политических партий, среди которых «Двери», Радикальная партия и «Сербские правые», выступление белорусского коллектива было отменено.
Организаторы пояснили, что, несмотря на политическое давление и угрозы, они собирались провести концерт. Однако сделать это не позволило препятствие другого рода.
«Но, к сожалению, проблемы с визами для артистов, часть их которых является негражданами и резидентами Эстонии (паспорта чужаков или Aliens паспортов) стали непреодолимым препятствием», - сообщили организаторы концерта в своей официальном сообщении.
Добавим, что на 14 февраля у коллектива запланировано выступление в Черногории.