В столице Сербии отменили выступление поддержавшей Украину группы «Ляпис Трубецкой»

Несколько лет назад солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок получил звание Заслуженного артиста Украины. Средства, собранные на концерте в Белграде, он планировал направить на помощь ВСУ, о чем заранее сообщал в соцсетях, пишет RuSerbia.com.