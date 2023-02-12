Сенатор Климов пословицей ответил на слова Бербок о «войне Европы с Россией»

Произносимые западными политика высказывания являются ложью. Такое заявление сделал сенатор Совфеда Андрей Климов.
Политик прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок о «войне Европы с Россией». Климов ответил на объяснение дипломата пословицей.
«Есть и иные поговорки в ответ на зарубежный треп, напр. : «Слово не воробей, вылетит не поймаешь!»" — говорится в комментарии сенатора.
Ранее Бербок заявила, что «Европа ведет войну с Россией». Таким образом она хотела призвать западные страны прекратить разногласия между собой. Спустя время министр оправдалась пословицей: «Не ошибается тот, кто не живет».