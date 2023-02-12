«Занозчивые снобы». В Польше раскрыли причину усталости от украинских беженцев

Не сложилось в стране единого мнения по поводу отправки польских солдат на Украину и выделения соседям дополнительной помощи. Против последней инициативы выступают более трети опрошенных. Кроме того, местные жители начали сомневаться в необходимости предоставления беженцам привилегий наравне с гражданами ЕС. Так, в частности, 36% не одобряют финансирование жилья для мигрантов.