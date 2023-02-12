«Занозчивые снобы». В Польше раскрыли причину усталости от украинских беженцев

В Польше нарастает усталость от украинских беженцев. Местные жители видят в вынужденных переселенцах «представителей русского мира», поскольку многие из них говорят на государственном языке РФ. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на результаты соцопроса.
С начала спецоперации в Польшу мигрировало около 1,2-1,3 миллиона украинцев. Поначалу граждане воспринимали беженцев исключительно позитивно, но со временем эта тенденция ухудшилась: согласно последнему опросу, поляки по-прежнему поддерживают выделение Киеву военной помощи, но уже четверть респондентов отмечает, что их отношение изменилось. 68% из них заявляют о негативных настроениях.
«Результаты, которые мы получили сейчас, нас очень удивили. Мы выявили новый феномен — эффект, который мы назвали “диссонансом позитивного отношения”. Это явление касается социального восприятия беженцев с Украины», — обратил внимание доктор Варшавского университета, проводившего исследование, Роберт Станишевски.
Потенциальную угрозу для Польши граждане республики видят в негативном влиянии украинских мигрантов на рынок труда, экономику, государственный бюджет, а также в росте инфляции и преступности. По мнению респондентов, Варшава должна поддерживать Киев по большей части в военном отношении, предоставляя ВСУ разведданные, боеприпасы и оружие.
Не сложилось в стране единого мнения по поводу отправки польских солдат на Украину и выделения соседям дополнительной помощи. Против последней инициативы выступают более трети опрошенных. Кроме того, местные жители начали сомневаться в необходимости предоставления беженцам привилегий наравне с гражданами ЕС. Так, в частности, 36% не одобряют финансирование жилья для мигрантов.
«В первую очередь нас раздражает окружающий нас иностранный язык, в основном русский, на котором говорят беженцы. В конце концов, это “вражеский язык”, мы теряем представление о том, кто они на самом деле», — объяснил президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скурка.
Он добавил, что украинской нации присущи заносчивость и снобизм, которые, по его мнению, являются «пережитками русского мира». Это выражается в любви к дорогим автомобилям, несоблюдении скоростного режима и парковке в неположенных местах.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, что украинские беженцы стали причиной беспорядков в Великобритании. На улицы Ноусли (графство Мерсисайд) вышли несколько сотен ультраправых активистов, потребовавших выгнать мигрантов из города.