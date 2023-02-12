Российский спутник заснял из космоса созданный землетрясением разлом в Турции

После сокрушительного землетрясения в Турции произошел огромный тектонический разлом. Последствия стихийного бедствия заметны из космоса.
Стали доступны фотографии изменений, сделанные российским «Канопусом-В». Это российский космический аппарат, который состоит нескольких спутников дистанционного зондирования. Одна из его основных задач — оперативный мониторинг природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.
Серия сокрушительных толчков в Турции, произошедших 6 февраля, привела к сдвигу литосферных плит на три метра. Такое изменение очень серьезно, высказался ученый Игорь Вахрушев.