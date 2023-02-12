Британский политик Хэндс признался, что его пытался завербовать «российский шпион» в 2004 году

Политик рассказал, что это произошло в 2004 году. К нему якобы обратился некий Александр Кашицын, который представился сотрудником российского посольства. Он предложил британцу встретиться, чтобы обсудить сбор мусора. По словам Хэндса, собеседник во время встречи якобы попросил предоставить документ об иранской ядерной программе. Британский политик отказался.