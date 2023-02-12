Британский политик Хэндс признался, что его пытался завербовать «российский шпион» в 2004 году

Новый председатель партии Тори Великобритании Грег Хэндс рассказал, как его пытался завербовать «российский шпион». Об этом сообщил Channel 4.
Политик рассказал, что это произошло в 2004 году. К нему якобы обратился некий Александр Кашицын, который представился сотрудником российского посольства. Он предложил британцу встретиться, чтобы обсудить сбор мусора. По словам Хэндса, собеседник во время встречи якобы попросил предоставить документ об иранской ядерной программе. Британский политик отказался.
«Я подумал, что это офицер российской разведки, который уговаривает будущего члена британского парламента сделать что-то для российского государства», – сказал Хэндс.
Ранее бывший британский парламентарий Мэттью Пэррис заявил, что Запад должен принять участие в переговорах между Россией и Украиной.