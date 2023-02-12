Сюжет «о безумном поветрии». Как США будут раскручивать инциденты со сбитыми шарами в свою пользу

В небе над Северной Америкой происходит нечто странное: накануне там обнаружили вот уже второй неопознанный объект с того самого дня, как американскими военными был уничтожен китайский аэростат у побережья Северной Каролины.
На этот раз «НЛО» залетел на территорию Канады, хотя, если верить данным Пентагона, он предназначался совсем для другого адресата — все тех же Соединенных Штатов, которые незадолго до этого закрывали небо над Монтаной из-за «аномалии на радарах».
Воздушное «безумие» эксперты объясняют объективными причинами: летательных аппаратов не стало больше — это лишь следствие того, что Вашингтон всерьез занялся «проходным двором» над своей территорией. Не исключено, что конфликт был раздут искусственно и будет эксплуатироваться до тех пор, пока не надоест публике.
Хьюстон, у нас аномалия
Очередной неопознанный объект был замечен на северо-западе Канады в субботу, 11 февраля. О его появлении сообщил майор Оливье Галлан, представляющий командование воздушно космической обороны США и Канады (NORAD). Он не стал раскрывать подробности происходящего, но заверил, что NORAD проводит ряд операций по защите Северной Америки «в одном или во всех трех регионах».
Как утверждал телеканал Global News со ссылкой на три источника в военных структурах, речь могла идти сразу о двух объектах, являющихся, предположительно, китайскими воздушными аэростатами. В агентстве Bloomberg не исключали, что сбитый Вашингтоном 4 февраля шпионский зонд, запущенный из Пекина, — это часть более широкой шпионской программы КНР.
Косвенным подтверждением тому стало заявление Пентагона, где подчеркнули, что вторгшийся на территорию Канады неопознанный объект днем ранее засветился в воздушном пространстве Аляски. На этом фоне американские власти временно закрывали небо в районе города Хавр в штате Монтана (находится недалеко от Канады) из-за некой «аномалии на радаре», но в конечном итоге информация о подозрительном аппарате не подтвердилась.
Позднее стало известно, что NORAD по поручению канадского премьер-министра Джастина Трюдо сбило неопознанный объект над Юконом (граничит с Аляской). Для операции в воздух был поднят истребитель F-22, оснащенный ракетой AIM 9X. Отмечается, что такое решение было принято после разговора между министром обороны Анитой Ананд и ее американским коллегой Ллойдом Остином.
«NORAD обнаружило объект над Аляской в пятницу вечером. Два истребителя F-22 наблюдали за объектом, пока он находился в воздушном пространстве США, тщательно отслеживая его и используя время для определения природы объекта. Мониторинг был продолжен в субботу, когда объект пересек границу и оказался в воздушном пространстве Канады. Там к наблюдению за объектом присоединились канадские самолеты CF-18 и CP-140», — раскрыл детали операции пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
По словам Аниты Ананд, объект представлял «реальную угрозу» для гражданской авиации Канады: он летел на высоте около 14 тыс. футов (около 4,3 километра), а уничтожили его примерно в 100 милях (порядка 160 километров) от границы с США. Сам аппарат был небольшого размера и имел цилиндрическую форму.
Трюдо сообщил, что уже обсудил произошедший инцидент с американским лидером Джо Байденом. Канадские военные собираются в ближайшее время извлечь и проанализировать обломки. При этом министр обороны Ананд не стала спекулировать на тему, кому мог принадлежать сбитый объект. ФБР намерено «тесно сотрудничать» с королевской конной полицией.
Безумие продолжается
В ситуации с неопознанными шарами над Северной Америкой пошло «какое-то поветрие»: они начали «летать кругом», появляясь сначала в Аляске, а теперь в Канаде. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов посчитал это попыткой «поэксплуатировать свежий сюжет», пока он не надоел публике.
Политологу Марату Баширову показалось странным, что ни американские, ни канадские военные не знают даже физические параметры объекта. Это говорит о том, что «безумие продолжается», пишет он в Telegram-канале «Политджойстик».
«И самое главное не обосновывают — зачем сбивать, если местность пустынная и есть возможность подлететь и посмотреть, что это», — подчеркнул эксперт.
В свою очередь шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов решил апеллировать к здравому смыслу: он убежден, что объектов не стало больше — просто американцы начали, наконец, заниматься воздушным пространством своей страны.
Недавний случай с китайским аэростатом серьезно накалил обстановку внутри Соединенных Штатов — республиканцы стали все чаще обвинять Байдена в провальной внешней политике, полагая, что он должен сбивать подозрительные объекты еще до того, как они пересекают границу. Некоторые «слоны» и вовсе записали его в агенты Поднебесной. Виной тому — деловые связи сына президента — Хантера Байдена — с бизнесменами из Пекина.
«Комитет по надзору американского конгресса несколько дней назад как раз затребовал деловую переписку самого Хантера, брата Байдена Джеймса, а также их бизнес-партнера Эрика Шверина, которая могла бы пролить свет на приемы потенциальной торговли влиянием», — обратил внимание Богданов.
Поэтому последние «победы» Вашингтона в небе пришлись как никогда кстати. По мнению эксперта, главным выгодоприобретателем от этого стал Белый дом, где постоянно подчеркивают, что Байден лично отдает приказы, тогда как при бывшем лидере Дональде Трампе небо над Аляской было настоящим «проходным двором».
«Так что повышенная активность президента США, который теперь позиционирует себя как главного борца с шарами-шпионами, — это попытка дать критикам встречный бой, организовав активную оборону. Но это лишь одно измерение. Есть и другое. Предвыборное», — пишет Богданов.
Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке допустил, что Байден может в скором времени объявить о выдвижении на второй срок. Усилить эффект должна его поездка в Польшу, где он пробудет с 20 по 22 февраля. Не исключено, что оттуда глава государства «рванет» к украинской границе, тем более, что президент Владимир Зеленский всегда находится на «низком старте» и в любой момент готов сыграть «в массовке».
10 февраля американские военные сбили над Аляской неопознанный объект. По их словам, он не походит на аэростат, который они уничтожили над Атлантикой неделю назад. О том, как военные действия против Вашингтона впервые перешли на территорию самих США, а не третьих стран, читайте в нашей статье.