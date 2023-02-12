Сюжет «о безумном поветрии». Как США будут раскручивать инциденты со сбитыми шарами в свою пользу

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке допустил, что Байден может в скором времени объявить о выдвижении на второй срок. Усилить эффект должна его поездка в Польшу, где он пробудет с 20 по 22 февраля. Не исключено, что оттуда глава государства «рванет» к украинской границе, тем более, что президент Владимир Зеленский всегда находится на «низком старте» и в любой момент готов сыграть «в массовке».